За некомпетентность: Тулеев уволил главу Юргинского района

Губернатор Кемеровской области распорядился отстранить от занимаемой должности главу Юргинского района Александра Гордейщика.

Аман Тулеев его уволил за неоперативное устранение последствий аварии на котельной, сообщает Вести-Кузбасс.

Напомним, на прошлой неделе глава Тисульского района Вера Хисамова сложила с себя полномочия после громкого скандала – жители посёлка Белогорск замерзали целую неделю из-за проблем на новой котельной.