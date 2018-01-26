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Новость от 30 января 2018

Холода истощили: На угольном разрезе в Новокузнецке лиса выпрашивает еду

В интернете появилось видео, на котором заснята лиса, выпрашивающая еду у водителя бульдозера. Дикое животное не боясь залезает в кабину, для того чтобы получить лакомство.

 

 

«На угольном разрезе в Новокузнецке лиса совсем не боится. Зашла покушать в кабину к бульдозеристу», — рассказал автор ролика.

Запись появилась в сети накануне, 29 января.

Напомним, всю прошлую неделю в регионе стояли сорокоградусные морозы, которые с трудом пережили не только люди, но и животные.

novokuznetsk.su

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