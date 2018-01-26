Дождались: В Новокузнецке отремонтировали трубопровод на Дружбы

В ночь на 30 января рабочие приступили к ремонтным работам на трубопроводе по ул. Дружбы.

Напомним, парение в районе перекрёстка по ул. Дружбы и пр. Октябрьского горожане заметили ещё несколько дней назад, но из-за сорокаградусных морозов проблему не стали устранять немедленно. Накануне потеплело, и рабочие приступили к ремонтным работам.

Земляные работы в районе предполагаемой утечки на сетях начались с 21 часа 30 минут. С 23.00 подача теплоносителя в многоквартирные дома осуществлялась по обратному трубопроводу, по резервной схеме теплоснабжения. Ремонтные работы были завершены к 7 часам утра.