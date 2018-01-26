Локальные ограничения: В Новокузнецком районе отключат электричество

В связи с проведением ремонтной кампании энергетики предупреждают о временных локальных ограничениях электроснабжения с 29 января по 2 февраля в населенных пунктах Новокузнецкого района.

30 января с 11 до 18-00 с. Сидорово (ул. Береговая).

31 января, 1 и 2 февраля с 10 до 17-00 с. Атаманово (ул. Фестивальная, ул. Центральная).

30 – 31 января, 1 февраля с 10 до 17-00 п. Верхний Подобас, п. Верхний Берензас.

30 января - 2 февраля с 10 до 17-00 п. Большая Сулага (ул. Весенняя), п. Аил (ул. Солнечная, Аильская).

По всем вопросам электроснабжения для потребителей ПАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго – РЭС» работает «горячая линия» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Также можно уточнить информацию на сайте компании www.mrsk-sib.ru в разделе «Отключения электроэнергии».

При понижении температуры ниже 20 °C отключения не производятся.