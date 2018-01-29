Добавили и отняли: Врачам по ошибке вдвое увеличили зарплаты

В Ульяновской области врачам повысили зарплату сразу в два раза. Многие медики не поверили своему счастью. Как выяснилось, они были правы – правительство призналось, что ошиблось и отменило постановление.

По словам председателя областного правительства Александра Смекалина, в подписанное им декабрьское постановление закралась техническая ошибка, поэтому базовый оклад врача вырос более чем вдвое: с 10 до 22 с лишним тысяч рублей. Оклады медсестер и санитарок должны были увеличиться не так сильно, но тоже ощутимо, передаёт Российская газета.

Как признался министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов, если бы они не исправили ошибку, то почти все деньги, выделенные из бюджета на здравоохранение (в том числе на ремонт содержание стационаров, больниц, лекарства и т.д.), пришлось бы потратить на оплату труда сотрудников.

По новому постановлению оклад врачей всё же вырос, но на более скромные деньги – с 10 до 13 тысяч.

В итоге, из-за этого недоразумения свой пост потерял руководитель финансово-экономического блока минздрава.

Ранее Аман Тулеев потребовал повысить зарплаты врачам в Кузбассе до 60 тысяч рублей. Ещё в декабре 2017 года зарплаты врачам проиндексировали. Но многие остались недовольны – оклад повышают, а надбавки понижают.