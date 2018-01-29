Информатор ВАДА: Все приказы по допингу шли от Путина

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков заявил, что все действия, связанные с допинг-программой России, шли по приказу президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается в трейлере нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, пишет «Газета.ру».

«Все приказы шли от президента страны. Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне», — сказал Родченков.

Отмечается, что в кадре самого информатора ВАДА нет, слышен только его голос.