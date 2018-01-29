Посчитали: Счётная палата уличила Минэнерго предательстве интересов России

Счётная палата проверила дейстельность Минэнерго и Минпромторга за 2015-2016 и первую половину 2017 года. В докладе об итогах проверки говорится, что ведомства передали большой объём работы, которую должны выполнять сами, контрагентам, в том числе иностранным.

Всего Минэнерго и Минпромторг провели таких заказов на 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно, пишет Lenta.ru.

«Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — считают в Счётной палате.

Счетная палата направит итоги проверки в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, в администрацию президента РФ, а также депутатам Госдумы и сенаторам.

В свою очередь, Министерство энергетики не согласилось с выводами Счетной палаты, которая считает, что ведомство размещает большое количество госзаказов, часть которых может быть необоснованной.

Как сообщили ТАСС в Минэнерго, «никаких нарушений российского законодательства допущено не было». «Закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам», — сказал представитель Минэнерго.