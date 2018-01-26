Правительство под ударом: Против Медведева и Шойгу введут санкции

В США составили «кремлёвский доклад» — это список российских граждан, в отношении которых в ближайшее время планируется ввести санкции.

В этот список попали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики России Александр Новак и другие

В общей сложности, в докладе упоминаются имена114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 так называемых олигархов, передаёт РТ.