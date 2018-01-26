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Новость от 30 января 2018

Как правильно выбрать застройщика, чтобы не остаться без денег и квартиры

Ищете квартиру? Конечно, самый заманчивый вариант — стать владельцем абсолютно новеньких квадратных метров, построенных по последнему слову современной строительной науки и техники.

Можно найти такую квартиру в новостройке и приобрести её по договору купли-продажи. А можно заключить договор долевого участия, выбрав жильё в строящемся доме.

Но достроят ли дом? Будет ли он построен качественно? Выполнит ли застройщик все условия договора?Чтобы ответ на эти и многие другие вопросы был положительным, вы должны быть уверены, что выбрали действительно надёжную и добросовестную строительную компанию. И такую уверенность лучше получить прежде, чем вы поставите свою подпись под договором.

«Лапы, нос и хвост — вот мои документы»

Но таким «документам» не верил даже почтальон Печкин в мультике про Простоквашино. Так что и вам лучше познакомиться с настоящими.

К документам, свидетельствующим о том, что строительная компания ведёт законную деятельность, относятся устав юридического лица, свидетельство о постановке на учёт, протокол о назначении руководителя организации, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц. А также разрешение на строительство, проектная документация, касающаяся дома, договор аренды или свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Что должно сразу же насторожить

На рынке строящегося жилья встречается и такое: компания регистрирует отдельное «ООО» под строительство каждого дома, а иногда даже под каждую очередь или секцию стройки. Жилой комплекс при этом рекламируется под одним раскрученным брендом, а в проектных декларациях значатся разные строительные организации.

Всё это нужно недобросовестному застройщику, чтобы уйти от ответственности и гарантийных обязательств. Подобные ООО, как правило, не имеют никаких активов, кроме уставного капитала в размере десяти тысяч рублей, так что получить с них хоть что-то за срыв сроков строительства или недостатки в квартире нереально.

Сколько платит скупой

Низкая цена тоже может оказаться обыкновенной мышеловкой для слишком доверчивых и жадных «мышат». Вряд ли застройщик занимается благотворительностью. Свою прибыль он так или иначе получит — например, за счёт дополнительных сборов. И это ещё не самый плохой вариант — гораздо хуже, если строительная организация станет экономить на качестве.

Если «звёзды» зажигают, значит, это кому-то нужно

Внимательно читайте договор, изучая все содержащиеся в нём условия. Не пропускайте сноски под «звёздочками» и вообще всё, что написано мелким шрифтом. Будет нелишним подстраховаться и передать договор на изучение грамотному юристу.

Какой дом теплее

Обратите внимание на параметры выбранного вами жилья — какие технологии и материалы использует застройщик, какой тип отопления будет в доме, насколько удобны и комфортны планировочные решения, как благоустроены места общего пользования и придомовая территория.

Кстати, вопреки расхожему мнению, сформировавшемуся ещё в советское время, кирпичный дом вовсе не самый тёплый. Качественные современные материалы в несколько раз превосходят кирпич и по теплосбережению, и по звукоизоляции.

Лучше меньше да лучше

Любому хочется получить квартиру побольше. Однако её размер не играет ключевого значения. Главное — как организовано её пространство. В качественном проекте всегда тщательно продумано функциональное назначение каждого метра, а все комнаты и помещения расположены рационально и имеют площадь, которая соответствует их назначению.

Всё, что нужно для жизни

Нередко бывает так: семья покупает квартиру в симпатичном жилом комплексе, поверив обещаниям застройщика, что вся необходимая инфраструктура будет здесь построена в ближайшее время. Но обещанные детский сад и школа вообще не появляются или оказываются платными.

Что делать? Просто нужно ещё до приобретения жилья убедиться в наличии поблизости детского сада, школы, магазинов, прогулочной зоны и всего, что принципиально для вашей комфортной жизни именно в этом доме.

«Экстрасенсы ведут расследование»

Разумеется, ​лучше всего заключать договор с компанией, которая давно известна на рынке и имеет хорошую репутацию. Многолетний опыт и хорошие отзывы — очень весомые аргументы при выборе строительной организации.

Не надо быть экстрасенсом, чтобы провести собственное «расследование» в СМИ и Интернете. Постарайтесь узнать, какие дома компания уже построила и какие проекты находятся в работе в настоящее время. Причём много интересного можно почерпнуть на сайте самого застройщика.

Как свести свои риски к нулю

Стоит узнать, получает ли деятельность строительной организации одобрение независимых экспертных комиссий. А также о том, действует ли она честно и открыто, о чём свидетельствует, например, тот факт, если компания своевременно сдаёт в Госстрой отчётность.

Очень важно, с кем сотрудничает застройщик. Если это известные и солидные предприятия и банки, то значит — ему доверяют. И такая компания вряд ли обанкротится. Если же строительная организация имеет в партнёрах сазу несколько банков, то это даёт дольщикам ещё больше гарантий. Ведь в этом случае компания уже прошла неоднократную серьёзную проверку на платежеспособность и способность исполнять своиобязательства. Так что и ваши личные риски, считайте, сведены к нулю.

Лучше один раз увидеть

Хорошо, когда застройщик проводит демонстрационные «экскурсии» по домам и квартирам. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А ещё лучше, если строительная организация из того же города, где идёт строительство дома и где живёте вы сами. Всегда можно посмотреть своими глазами, какбыстро ведутся работы и какие на стройке оборудование и техника.

Огромный плюс — если у компании есть собственное производство, строительная техника, оборудование, транспортные средства, а также если она имеет надёжное финансирование.

Будьте бдительны при выборе застройщика

Всем важным критериям при выборе добросовестного и надёжного застройщика полностью соответствуетинвестиционно-строительная компания «УК Союз», объединяющая ресурсы гигантов строительного рынка Новокузнецка. Многие из них давно на слуху у новокузнечан. Например, генеральный подрядчик компании -известный Южкузбасстрой, построивший в Новокузнецке основную часть жилых объектов. А еёгенеральным проектировщиком является проектный институт УглестринПроект, который занимался проектированием таких торговых центров, как «Сити Молл», «Ника», «Комета», «Глобус».

Кроме того, в «УК Союз» входит Завод строительных изделий, производящий бетонные смеси и сборные железобетонные арматурные изделия. А также Сибирская машиностроительная компания, занимающаяся изготовлением метало конструкций и производством окон.

В общем, у этой компании действительно всё в порядке — с документацией и отчётностью, опытом и репутацией, техникой, оборудованием и производственной базой. Будьте бдительны при выборе застройщика и удачного вам новоселья!

На правах рекламы.