Выплаты проиндексируют, цены за кадастровые работы ограничат – изменения февраля

Уже завтра наступит последний месяц зимы. Февраль принесёт россиянам много полезных изменений, а у некоторых россиян в кошельке появится больше денег.

Индексация выплат

Инвалиды, герои соцтруда и Советского Союза получат повышенную ежемесячную денежную выплату в феврале. Индексация ЕДВ коснётся более 15,4 млн человек.

Стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц. В общей сложности ЕДВ проиндексируют на 2,5%, в деньгах прибавка составит около 100 рублей.

Объединятся для крупного кредита

Хорошая новость для предпринимателей и юридических лиц. С первых чисел месяца станет проще оформить кредит в особо крупных размерах. Этот вид займа называют синдицированным - это когда несколько кредитных организаций выплачивают одному заёмщику большой заём в особо крупных размерах. Причём объединяться смогут как российские банки, так и иностранные, сообщает ВашГород.ру.

Получить загранпаспорт станет проще

С 1 февраля многофункциональные центры обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения. Эту госуслугу должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек.

Сейчас многие МФЦ только принимают документы на оформление загранпаспорта, но получать документ всё равно приходится у сотрудников МВД.

Цену за кадастровые работы ограничат

После 28 февраля региональные власти не смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Поэтому стоимость кадастровых работ будет определена между заказчиком и специалистами. Новый закон может увеличить финансовую нагрузку на граждан.

Кузбассовцам февраль принесёт хорошую погоду. Как сообщают синоптики из Кемеровского гидрометцентра, месяц будет теплее нормы на один-два градуса.

Вдобавок 13 февраля станет известна судьба олигарха Александра Щукина и других фигурантов уголовного дела по вымогательству акций разреза «Инской».

Напомним, суд Новосибирской области продлил домашний арест до февраля бывшим вице-губернаторам Кемеровской области Александру Данильченко и Алексею Иванову и экс-сотруднице обладминистрации Елене Троицкой ещё в ноябре 2017 года.