Чтобы легче дышалось: РУСАЛ увеличит вложения в экологические программы в Новокузнецке

РУСАЛ в 2018 году планирует вложить в экологические проекты на НкАЗе около 800 млн рублей. Это почти половина от объёма инвестиций, вложенного в эту сферу на предприятии за последние 10 лет.

Директор Департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности ОК РУСАЛ Иван Ребрик на большой онлайн пресс-конференции для журналистов из городов присутствия компании ответил почти на три десятка вопросов. Для читателей Novokuznetsk.su он рассказал о планах экологической модернизации Новокузнецкого алюминиевого завода в 2018 году.

По его словам, отношение местных властей к предприятию, к сохранению его рабочих мощностей и его истории нашло резонанс в экологических программах НкАЗа.

«За 10 лет РУСАЛ инвестировал в экологические программы на НкАЗе 1,7 млрд рублей. Среди крупных проектов могу назвать ликвидацию сброса сточных вод в реку Кульяновка, перевод 14 электролизёров на технологию обожжённых анодов,разработка технологии и строительство блока сухой газоочистки», – комментирует Иван Ребрик.

Действительно, ещё несколько лет назад ситуация с Кульяновкой активно обсуждалась в Новокузнецке. Пять лет назад предприятие перешло на систему замкнутого водооборота стоимостью 300 миллионов рублей и полностью ликвидировало сбросы. А в этом году НкАЗ продолжит перевод электролизёров на более совершенные и экологичные технологии «ЭкоСодерберг» и «РА-167» (предварительно обожженные аноды).

«В 2018 году мы реализуем разработанный проект перевода еще 14 электролизёров на технологию «ЭкоСодерберг», а также построим первый из двух блоков сухой газоочистки для корпусов 11-12. На эти и другие мероприятия мы заложили около 800 млн рублей», – рассказал Иван Ребрик.

То есть объём вложений только в 2018 году составит почти половину того, что освоили за последние 10 лет. Несмотря на это, вопросы к Новокузнецкому алюминиевому заводу у экологических надзорных ведомств всё ещё остаются. В прошлом году НкАЗ неоднократно фигурировал в числе возможных источников выброса гидрофторида в атмосферу Новокузнецка.

«Мы чётко понимали, что занимать позицию страуса не только неправильно, но и не подобает такой компании, как РУСАЛ. Напомню, что ещё в 2007 году мы вышли на мэрию города с инициативой провести в Новокузнецке независимую экологическую экспертизу. В то время как раз НкАЗ обвиняли, что он является источником более 98% выбросов бензапирена. В итоге экспертиза выявила около сотни стационарных неучтённых источников, а выбросы на НкАЗе оказались в три раза ниже тех, в которых нас обвиняли. Причина тому – масса методологических, мягко говоря, заблуждений со стороны других организаций по учёту и предоставлению отчётности, либо вообще неучёту выбросов», – вспоминает Иван Ребрик.

Нынешняя ситуация, по мнению топ-менеджера РУСАЛа, отдалённо напоминает события десятилетней давности и возникла из-за открытой политики компании в сфере учёта экологического воздействия.

«Мы публично размещаем результаты своего экологического воздействия. При замерах гидрофторида отдельные превышения ПДК фиксировалось всегда и на метеопостах во всех районах города. И чаще всего превышения были в Центральном, Заводском и Новоильинском районах, которые находятся далеко от завода — на расстоянии от 6 до 13 км. Отмечу, на границах санитарно-защитной зоны предприятия таких превышений не фиксируется. Поэтому РУСАЛ Новокузнецк далеко не единственный источник гидрофторида в Новокузнецке», – подчеркнул директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности ОК РУСАЛ.

По его словам, сегодня сложился некий стереотип мышления, что выброс гидрофторида связан только с производством алюминия. Причиной тому, опять же,честный учёт и наличие у алюминщиков, буквально у единственных в городе, технологии очистки и газоочистных установок от данного вещества.

«Огромные величины выбросов гидрофторида связаны со сжиганием угля, всеми видами сварочного производства, выхлопами автотранспорта и Новокузнецк здесь не исключение. В 2018 году в масштабах Новокузнецка будет проведено исследование, с привлечением мобильной лаборатории и независимых экспертных организаций, по определению реального влияния завода на наличие гидрофторида в разных районах города. Это позволит выявить истинную картину», – подытожил Иван Ребрик.

Топ 5 фактов:

за 10 лет РУСАЛ инвестировал в экологические программы на НкАЗе 1,7 млрд рублей;

в 2017 году инвестиции в экологические программы РУСАЛа в Новокузнецке составили 390 млн рублей;

В 2018 году объем инвестиций в экологическую модернизацию НкАЗа вырастет вдвое, до почти 800 млн рублей;

Эти средства пойдут на перевод 14 электролизёров на технологию «ЭкоСодерберг», 6 – на технологию предварительно обожженных анодов и строительство «сухих» газоочисток в 2018 году;

РУСАЛ проведёт независимую экспертизу для оценки истинной доли НкАЗа в объемах выбросах гидрофторида.