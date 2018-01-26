«Почему я не узнал об этом раньше?!»

Большинство из нас живёт только сегодняшним днём. А как же по-другому, если едва дотягиваешь до следующей зарплаты?! Если честно, очень многие стараются даже не думать о том, что будет завтра, через год, на пенсии.

Ну если только помечтать — о кошельке, валяющемся на дороге, о детях, вдруг поступивших на бюджетные отделения престижных вузов, о домике на море, неожиданно полученном в наследство от неизвестно откуда появившихся родственников. Но, увы, в жизни такого не бывает.

Да, деньги, как мёд из песенки Винни-Пуха: вот они есть — и их сразу нет. И даже те из нас, кто хочет что-то отложить на образование детей, на непредвиденные жизненные ситуации, на безбедную старость, оказываются один на один с непонятным, а потому угрожающим миром финансов и финансистов. К сожалению, в наших школах и вузах вообще не учат, как обычный человек может со всем этим разобраться.

Что лучше выбрать для преумножения своих средств — недвижимость, банки или ценные бумаги? О чём умалчивают брокеры по поводу фондового рынка? Как правильно инвестировать в недвижимость? Когда выгодно брать ипотеку и как следует пользоваться кредитами? В акции каких компаний вкладывать деньги, чтобы обеспечить себе стабильный высокий доход? С кем можно иметь дело — с управляющими компаниями, ПИФами, ОФ БУ, ХЭДЖ фондами, негосударственными пенсионными фондами? Какие банки выбирать и для чего? Как оценить надёжность компаний, банков, фондов? Что такое валютный риск и как от него застраховаться? Какие доходность, риски и гарантированная стабильность бывают у акций и облигаций? Как вести себя в условиях кризиса и достичь финансовой независимости? Как обеспечить детей хорошим стартом в жизни? В чём суть пенсионной реформы и как выбрать надёжного управляющего, чтобы в итоге получать достойную пенсию? И наконец — как уже завтра иметь то, о чём сегодня можно только мечтать?!

На эти и многие другие вопросы новокузнечанам ответит уникальный тренинг-семинар «Финансовое благополучие и эффективное управление личным капиталом». Здесь идёт обучение по поддерживаемым президентом программам финансовой грамотности и даются готовые решения и алгоритмы, как увеличить свои доходы с минимальными рисками.

Об этом действительно должен знать каждый: как жить без долгов и контролировать свои расходы, как составлять долгосрочные цели и от чего легко отказаться, чтобы к ним прийти, как планировать семейный бюджет и во что ежемесячно вкладывать всего-то 3-4 тысячи рублей, чтобы через пять, десять, двадцать лет иметь миллионы — на любую цель и мечту.

Это, и правда, просто и при этом элементарно считается — достаточно знать математику на уровне 3-го класса. А главное — это работает. Но практически все участники семинара «Финансовое благополучие и эффективное управление личным капиталом» жалеют об одном — почему они не узнали обо всём хотя бы на несколько лет раньше. Тогда бы деньги не исчезали «в неизвестном направлении» — как мёд у Винни-Пуха. А вопрос, где их взять, вообще бы не возникал.

Причём речь идёт об обыкновенных людях с обыкновенными зарплатами — любой человек, какой бы доход он не получал, может грамотно распоряжаться даже самыми скромными суммами, чтобы в итоге достойно обеспечить себя и своих детей. И чем раньше появятся такие знания — тем больше окажется стабильный доход, не зависящий от «милости» государства, от зарплаты и прочих внешних факторов.

Да, надеяться сегодня можно только на себя. Наше финансовое благополучие находится исключительно в наших руках. А чтобы не переживать за будущее своих детей и встретить пенсию, например, в уютном домике у моря, вовсе не нужны миллионы, кредиты, наследство, джекпот. Достаточно элементарной дисциплины в обращении с деньгами и грамотного инвестирования доступных каждому сумм.

А научиться этому можно на уникальном тренинг-семинаре «Финансовое благополучие и эффективное управление личным капиталом», который ведёт известный бизнесмен и экономист Дмитрий Обердерфер — выпускник Российской экономической академии имени Плеханова, генеральный директор АНО Консалтинговой группы «Гений ЖИЗНИ», автор книг «Как стать Миллионером на одну зарплату», «Как стать Богатым в России, или Чему не учат в российских школах», «Как сделать Бизнес в России и не прогореть».

Семинар «Финансовое благополучие и эффективное управление личным капиталом» идёт в Новокузнецке только один день. Спешите сделать свою первую грамотную инвестицию — в собственные знания, которые помогут быть уверенными в завтрашнем дне. Регистрация по номеру телефона — +7−923−464−94−48