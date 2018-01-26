«Уже украли?»: Владимир Машков пошутил при Путине

Шутку Владимира Машкова оценила вся страна.

В ходе встречи со своими доверенными лицами Владимир Путин поблагодарил актёра Владимира Машкова за фильм «Движение вверх».

- Спасибо за фильм, — сказал президент.

- Мы не знали, что вы сходили [в кинотеатр], - ответил Машков, отвесив поклон.

- Нет. Я никуда не ходил. Я флешку включил. Я тоже современный — флешку могу включить, — играя бровями, съюморил Путин.

- Уже украли? — удивился Машков.

- Нет. Не украли. Дали посмотреть. (пауза) Почему сразу украли? — удивился в ответ Путин.

- Я заволновался от Фонда культуры сразу, — объяснил актёр.