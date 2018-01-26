Суд обязал: Мовшин выплатит стороне потерпевших 8 млн рублей

На сайте Абаканского городского суда опубликован текст обвинительного приговора в отношении бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина.

Напомним, его признали виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре девушки. Экс-главу ГИБДД региона присудили 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и арестовали прямо в зале суда.

Как уточняется в документе, осуждённый ещё должен выплатить компенсацию морального вреда в пользу каждого из 10 потерпевших по 700 тыс. рублей, вдобавок 500 тыс.рублей — двум потерпевшим, в общей сложности — 8 млн рублей.

Юрий Мовшин пока не обжаловал приговор, но у него ещё есть время для подачи заявления, передаёт ВашГород.ру.