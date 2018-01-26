Работать надо: Тулеев потребовал от глав территорий оперативно решать проблемы

Накануне губернатор Кемеровской области провёл совещание с главами территорий. Аман Тулеев обратил особое внимание на безопасность в разных сферах жизнедеятельности и обсудил сложности, которые возникли в отопительный сезон.

Помимо этого глава региона обратился к своим подчинённым и потребовал оперативно реагировать на все обращения граждан.

«Нужно ответственно подходить к решению существующих проблем», — подчеркнул Тулеев.

Напомним, за последние две недели главы двух территорий покинули занимаемый пост — Вера Хисамова (Тисульский район) ушла в отставку после сообщений о замерзающем посёлке, а Александр Гордейщик (Юргинский район) был уволен из-за его нерасторопности в устранении последствий аварии на котельной.