Яровая не права: Хлеб резко подорожает

Если законопроект о запрете возвращать торговым сетям скоропортящиеся продукты примут, то это спровоцирует сокращение ассортимента хлебобулочной продукции и резко повысит её стоимость. Такой неблагоприятный прогноз озвучили эксперты Министерства экономического развития (МЭР).

Напомним, этот документ лоббирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передаёт Комсомольская правда. Она предложила для снижения убытков запретить торговым сетям продавать закупленные сверх меры хлебобулочные изделия обратно хлебозаводам.

При этом в Минсельхозе РФ уверены, что россиянам не о чем беспокоиться — ценового скачка не будет.

Многие эксперты также не ожидают никаких потрясений. По мнению члена Торгово-промышленной палаты РФ Анны Вовк, цены не будут задирать, ведь торговые сети заинтересованы в продаже всего товара без остатка.