Молвить смог: врио омского губернатора попросил президента оставлять акцизы регионам

Врио губернатора Омской области Александр Бурков наконец озвучил то, о чём боялись сказать другие главы субъектов и городов, а если и говорили, то очень тихо и невнятно.
Бурков обратился в администрацию президента по теме возврата налогов в регионы.
«Моё обращение в чем заключалось? Дайте от акцизов субъектам, где сегодня есть производство [подакцизной продукции]. Мы собираем 58 млрд [рублей] акцизов, а получаем только 3 млрд», — цитирует Буркова ТАСС.
Акцизы на нефтепродукты «полностью» остаются в федеральном бюджете, а 3 млрд рублей, которые получает Омская область — это отчисления по алкоголю и «мазуту».
По данным ФНС России, Омская область в 2017 году собрала 178 млрд рублей налогов, при этом в консолидированный бюджет региона вернулось 67,8 млрд рублей, отмечает ТАСС.
novokuznetsk.su
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