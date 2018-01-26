Держать планку: Путин рассказал о зарплатах учителей

Президент Владимир Путин встретился с доверенными лицами и отметил, что его «майские указы» в целом выполнены. В частности, в регионах у педагогов и учителей выросла зарплата.

Но глава государства отметил, что нельзя «опускать планку» благосостояния учителей, заложенную в вышеупомянутых указах.

«Необходимо сохранить и обеспечить соответствующим финансированием как из федерального, так и из региональных бюджетов», ­- отметил президент.

Владимир Путин добавил, что будущее страны зависит от уровня благосостояния учителей, передаёт Федерал пресс.

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