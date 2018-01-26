Перезагрузка: Магазины «Холидей Классик» в Новокузнецке меняют на новые

Крупная торговая сеть «Холидей Классик» меняется. Так, вместо ряда магазинов «Холидей Классик» начали открываться дискаунтеры «Холди».

Как ВашГород.ру рассказали продавцы одного из магазинов в Новокузнецке, в обновлённой торговой точке не будет отдела с готовой едой в виде салатов, котлет и так далее.

Цены ожидаются на порядок ниже, чем в «Холидее». По словам сотрудников, такие изменения затронут все точки «Холидей» в городе. Перед открытием анонсировали большие скидки.

Напомним, в Новокузнецке сегодня последний день работает магазин «Турне» в «Сити Молле». Вместо неё откроется «Лента»