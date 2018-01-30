Переезд в погоне за деньгами: Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Многие россияне готовы покинуть свой родной город и переехать ради высоких зарплат. Как рассказал доцент Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Мкртчян, чаще всего люди стремятся переехать в региональные центры (54%), ещё 36% едут в Москву и Санкт-Петербург.
При этом, в Сибири самым крупным центром притяжения россиян является Новосибирск, передаёт Российская газета.
По информации Росстата, самые высокие зарплаты на Чукотке и в Магаданской области – свыше 90 тыс. руб. в месяц.
Москва заняла лишь четвертое место, пропустив вперёд Ямало-Ненецкий АО.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники