Переезд в погоне за деньгами: Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Многие россияне готовы покинуть свой родной город и переехать ради высоких зарплат. Как рассказал доцент Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Мкртчян, чаще всего люди стремятся переехать в региональные центры (54%), ещё 36% едут в Москву и Санкт-Петербург.

При этом, в Сибири самым крупным центром притяжения россиян является Новосибирск, передаёт Российская газета.

По информации Росстата, самые высокие зарплаты на Чукотке и в Магаданской области – свыше 90 тыс. руб. в месяц.

Москва заняла лишь четвертое место, пропустив вперёд Ямало-Ненецкий АО.