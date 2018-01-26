Фастфуд: Названы самые прожорливые города России

Специалисты сервиса r_keeper опубликовали рейтинг городов по количеству присутствия фастфуд-сетей. Российские города только привыкают к заморской пище, специалисты отмечают, что рынок ещё далек от насыщения.

Первое место по количеству заведений быстрого питания занимает Москва (834 точки). Для сравнения, в Санкт-Петербурге их всего 270 точек. Третье место у Екатеринбурга (71). Там хорошо прижилась сеть быстрого питания Subway.

В десятку вошли такие города как Ростов-на-Дону и Челябинск.

Отметим, соседний Новосибирск расположился на шестом месте (44 точки), сообщает Вести экономика.

Напомним, в Новокузнецке тоже присутствуют сети быстрого питания – несколько кафе «McDonald’s», Subway и др.