Как утекают деньги: в Ростове потратят 2,5 млн рублей на стикеры для Telegram и подарки к выборам

В Ростовской области избирком объявил тендер на 2,6 млн рублей на закупку стикеров Telegram и игровой приставки к выборам 18 марта. Также часть суммы потратят на подарки для избирателей, впервые пришедших на выборы.

Как уточняется в конкурсной документации, набор стикеров будет посвящён выборной кампании, а приставка станет главным призом в конкурсе, пишет «Коммерсантъ-Юг».