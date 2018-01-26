Как утекают деньги: в Ростове потратят 2,5 млн рублей на стикеры для Telegram и подарки к выборам

В Ростовской области избирком объявил тендер на 2,6 млн рублей на закупку стикеров Telegram и игровой приставки к выборам 18 марта. Также часть суммы потратят на подарки для избирателей, впервые пришедших на выборы.
Как уточняется в конкурсной документации, набор стикеров будет посвящён выборной кампании, а приставка станет главным призом в конкурсе, пишет «Коммерсантъ-Юг».
На 2,6 миллиона рублей исполнитель контракта должен не только создать стикер-пак для Telegram, но и сделать 45 тысяч приглашений, создать мобильное приложение и ролик, изготовить 45 тысяч блокнотов-магнитов и приобрести призы: игровую консоль, совпадающую по характеристикам с Xbox One S, и четыре пары влагозащищённых смарт-часов («совместимость с системами Android, iOS»).
В ростовском избиркоме пояснили, что не знают во сколько обойдутся стикеры, так как итоги закупки ещё не подведены и подрядчик не найден. Стоимость акции в 2,6 миллионов рублей определяется большим количеством участников. Избирком потратит деньги из расчёта в 57 рублей на человека.
Исполнитель акции обязан провести «молодёжную просветительскую акцию» по всему региону. Каждый из участников акции получит приглашение на выборы с QR-кодом, ссылкой на приложение и ссылкой на скачивание стикер-пака. В приложении можно посмотреть «мотивационный видеоролик» на основе Flash-анимации. В день голосования избиратель получит блокнот-магнит и сможет найти на участке плакат со ссылкой на регистрации в розыгрыше. Призы разыграют до 30 марта генератором случайных чисел.
novokuznetsk.su
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