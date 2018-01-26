«Кукла лечит»: Машков рассказал Путину об уникальном новокузнецком проекте

На встрече Путина с доверенными лицами Владимир Машков прославил родной Новокузнецк.

Помимо шуток в разговоре Машкова и Путина были и серьёзные темы.

Актёр Владимир Машков, который сам родом из Новокузнецка, рассказал президенту о культурном проекте «Кукла лечит», который при его поддержке стартовал в Новокузнецке ещё в 2011 году. Сейчас он реализуется во многих городах области.

Народный артист России предложил Владимиру Путину такой проект создать по всей России, поскольку он просто необходим регионам и детям с ограниченными возможностями, которых театр лечит.

Знает Машков о таком влиянии искусства на человека из личного опыта: когда ему было семь лет, он серьёзно заболел. Пролежав несколько месяцев на больничной койке, он в прямом смысле слова разучился ходить. Тогда спасением для него стала куклотерапия. Мама актёра, которая работала в Новокузнецком театре кукол, принесла домой марионетку Буратино, и вместе с ней маленький Вова учился ходить.

«Прошло много лет, и в моём родном Новокузнецке я с актёрами театра кукол, педагогами, психологами попытался сделать эту программу „Кукла лечит“, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями, но с безграничными способностями», — рассказал Машков Путину.

И когда дети, не такие, как все, через три месяца сыграли спектакль, многие из них признались, что в театре начинают жить по настоящему, отметил актёр.

Машков заметил, что это лишь маленькая часть большого проекта, который должен быть доступен для детей по всей России. И ситуацию, когда вся культурная жизнь сосредоточена в Москве и Петербурге, необходимо менять.