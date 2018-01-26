Колея: Счётная палата обратилась в генпрокуратуру и ФСБ из-за нарушений в проекте «Безопасные и качественные дороги» в Кузбассе

Счётная палата опубликовала данные проверки по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае.

По данным экспертов, ряд работ по проекту не выполнено в срок. Например, мэрия Кемерова завысила максимальные цены на четверть миллиарда.

Вообще вовремя смогли справиться с программой только 18 регионов из 36. В значительной мере это связано с несоблюдением установленных сроков заключения контрактов на выполнение работ — до 31 марта 2017 года.

А в Кемерове девять контактов заключены по завышенной цене. В общей сложности переплатили более 272 млн рублей.

В Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях также заключены контракты на установку светофоров в целях сокращения мест концентраций ДТП. При этом ряд улиц, на которых предусмотрены указанные работы, не относятся к местам концентрации ДТП в соответствии с федеральным законом „О безопасности дорожного движения“.

«Визуальный осмотр инспекторами Счетной палаты автомобильных дорог Кемеровской и Новокузнецкой агломераций, на которых проведены ремонтные работы в рамках приоритетного проекта, свидетельствует о ненадлежащем качестве выполненных работ», — отметил представитель Счётной палаты Валерий Богомолов.

По ряду участков отремонтированных автомобильных дорог уже в октябре месяце были зафиксированы колейность, просадка покрытия и люков, неровность верхнего слоя, застой воды и другие дефекты.