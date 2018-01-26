Скважина опустела: Кузбасский посёлок остался без воды

Жителям посёлка Баевка не хватает воды. Власти Новокузнецкого района знают о проблеме и уже организовали подвоз питьевой воды по графику.

Такая ситуация произошла из-за проблем со скважиной, к которой подключены 74 дома.

В общей сложности в посёлке живёт 250 человек. Почему вода ушла из скважины – пока неизвестно, специалисты выясняют.

Местные власти обещают, что к 9 февраля в поселке установят специальный резервуар, в котором за ночь будет скапливаться вода, после чего её будут подавать населению. В ближайшее время будут организованы дополнительные геологические изыскания для оценки необходимости строительства новой скважины, сообщает Аргументы и факты.

Ранее мы рассказали, что Тулеев обратился к главам территорий и потребовал от них быстрого реагирования на все жалобы от горожан.