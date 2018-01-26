Копить или купить?

Хочется купить квартиру, но не хочется переплачивать? Если в ближайшее время вам «не светит» стать богатым наследником и у вас нет ничего «ненужного», что можно было бы продать, то остаётся только копить.

Естественно, откладываемые до часа икс деньги надо как-то сохранить, а ещё лучше — приумножить. Может, вы играете на фондовой бирже? Нет? Тогда знаете, валюту какой страны прикупить подешевле, чтобы продать подороже? Нет? Значит — нужно найти подходящий банковский вклад.

Правда, особо приумножить размещённые на депозите деньги не удастся — хорошо, если сохраните их от инфляции. Увы, максимум, который сегодня предлагают наши банки, колеблется в районе 7% годовых.

Может, всё-таки сразу купить? Тем более, что за всю свою историю ипотека ещё никогда не была такой дешёвой.

Центральный банк уже несколько раз снижал ключевую ставку, за которой с небольшим перерывом следовали и ставки по кредитам от коммерческих банков.Так что мы впервые смогли представить себе реальную ипотеку под 6-8% годовых.А в среднем по нашим крупнейшим банкам ипотечные кредиты приблизились к невиданным ещё год назад 10%и даже меньше.

Ну что — копим?

Процедура внесения средств на банковский счёт максимально проста и понятна.Его открытие тоже ничего сложного не представляет- достаточно выбрать банк и приехать туда с паспортом и деньгами.Плюс этого варианта — заранее известный доход. А главное — банковские вклады застрахованы государством.

Вот только, увы и ах, доходность у банковских вкладов находится не на высоком уровне.Так что в этой бочке мёда немаленькая ложка дёгтя- речь идёт об ежегодной инфляции, уровень которой,как правило, превышает уровень доходности депозитов. В лучшем случае — они могут быть примерно одинаковы.

Что в итоге? С одной стороны — простота и высокая надёжность сохранности вложенных средств. С другой — практически никакой доходности или даже обесценивание откладываемых на покупку квартиры денег.

... или покупаем?!

Хорошая новость — в 2018 году в России запущен механизм господдержки семей, который позволит брать в ипотеку квартиры под 6% годовых. Причём эта государственная программа касается только первичного рынка — строящихся домов, жильё в которых приобретается по договору долевого участия, и уже построенных, в которых можно купить квартиру по договору купли-продажи.

Да, именно ипотека для многих является единственным шансом купить квартиру — ведь далеко не каждый имеет возможность на неё накопить. Этот вариант тем более подходит людям, которые не имеют своего жилья и, снимая углы, ежемесячно выкладывают порядка 10 тысяч.

Правда, банк выдаёт не всю требуемую на покупку сумму — от 10 до 30%первоначального взноса заёмщик должен внести из собственных денег. Но их можно получить, что-нибудь продав или накопив. А можно в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал.

Плюсыипотеки

Главный плюс ипотеки — возможность жить в своей квартире прямо здесь и сейчас. При этом в ней можно делать, всё что душеньке угодно и не противозаконно: забабахать, какой хочешь дизайн, прописать всех родственников. Единственное, чего нельзя делать с ипотечной недвижимостью, пока полностью не погашен кредит, -это продавать, обменивать или завещать.

И есть различные государственные программы поддержки- семей военнослужащих, молодых семей, которые могут взять ипотечный кредит на льготных условиях.К тому же любой заёмщик после окончания выплат по кредиту или же каждый год может оформить налоговый вычет- причём не только на сумму основного долга,но и получить возврат процентов по ипотеке

Плюс ипотеки ещё и в том, что она даётся на длительный срок, поэтому сумма ежемесячного платежа может быть не столь обременительной, что позволяет не испытывать серьёзных финансовых трудностей.К тому же ипотечный продукт подразумевает под собой возможность рефинансирования, так что можно перевестись в другой банк, где ставки меньше.И практически все банки предлагают такую услугу, как досрочное погашение ипотеки.Тогда и сумма выплаченных процентов будет в разы меньше.

А ещё тот, кто покупает недвижимость в ипотеку,становится своего рода инвестором.Например, даже не выплатив полностью кредит, такую квартиру можно сдавать, получая стабильный дополнительный доход. А «закрыв» ипотеку, недвижимость можно продать по более высокой цене и выручить на этом немаленькую сумму.

... и минусы

У банков строгие требования к заёмщику- он проходит банковскую проверку, собирает множество документов,в том числе и справку о сумме своей официальной заработной платы, подтверждённой работодателем.И не факт, что в итоге банк одобрит вашу заявку. Основные причины отказа — это плохая кредитная история и низкая заработная плата.

Возможно, вам потребуется платить за оформление документов у нотариуса, страхование жизни и приобретаемой жилплощади, за открытие банковского счёта и услуги оценщика. Но всё это мелочи по сравнению с главным минусом ипотеки — огромными переплатами по процентам.Особенно если ипотечный кредит на покупку квартиры берётся на длительный срок- тогда сумма переплат может быть равна двум, а то и трём стоимостямприобретённойжилплощади.

И пока банк не получит все положенные по ипотечному договору выплаты, ваша квартира будет находиться у него в залоге. Если же человек не сможет погасить свою ипотеку, то банк просто изымает жилплощадь и продаёт её в счёт погашения оставшейся суммы.

Что же делать?!

Платить арендную плату за съёмное жильё и при этом копить на собственное тяжело даже морально. Да и копить, если честно,не все умеют- тем более когда вокруг сплошные соблазны. И к тому же с течением лет деньги могут обесцениться, а недвижимость — вырасти в цене.

Но в любом случае — копить годами или сразу купить по ипотеке — решать вам. Инвестиционно-строительная компания «УК Союз», объединяющая ресурсы гигантов строительного рынка Новокузнецка, предлагает выбрать наиболее удобные и выгодные для вас варианты квартир и их оплаты.

Это может быть жильё в новостройке по договору купли-продажи или недвижимость в строящемся доме по договору долевого участия.

И вы можете внести 100 процентов оплаты или воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Если выбираете рассрочку, то 50% суммы вносите в качестве первоначального взноса, а остальное — равными частями в течение года.

А можно взять квартиру в ипотеку — «УК Союз» сотрудничает практически со всеми ведущими банками, так что выбор ипотечных продуктов действительно впечатляет.

Есть в инвестиционно-строительной компании «УК Союз» и специальные условия для будущих новосёлов — например, 3% скидка для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов. Узнавайте подробности! Удачного вам новоселья!