Новая “Битва интерьеров” от “Обнови обои”: мотивируем на перемены

Осмотрите ваш прекрасный дом. Обаятельный кошачий народец уже давно выбрал несколько любимых мест на обоях и упорно использует их как когтеточку или лестницу вверх? Детские нестираемые шедевры красуются в коридоре или в гостиной? А может, вы сбились со счета, вспоминая, какой красочный слой лежит на ваших обоях под покраску? Въехали в новую квартиру? Время обновить обои! Это не так сложно, как вы думаете! Мы хотели бы мотивировать и вдохновить вас на перемены и объявляем уже четвертый по счету большой интернет-конкурс “Битву интерьеров”!

На сайте сети объявлена уже четвертая “Битва интерьеров”! Обновляйте обои, выкладывайте фото и видео получившихся интерьеров на сайт и пусть победит сильнейший! В интернет-конкурсе могут участвовать покупатели, которые приобрели любые настенные покрытия в наших магазинах с 01.11.2017 по 25.04.2018.

В этой “Битве” мы постарались учесть все пожелания участников всех предыдущих конкурсов. Что нового?

Во-первых, период голосования. Теперь Вы можете добавлять свою работу в любой день конкурса, не опасаясь, что пока вы выбираете и клеите обои, кто-то уже выложил фото и набрал голоса. Добавляем работу до 30.04.2018. Голосование для всех добавленных на сайт интерьеров начнется с 01.05.2018 и продлится до 10.05.2018.

Во-вторых, теперь вы можете сделать не только фото получившегося интерьера, но и видео-презентацию своего интерьера (со звуком или без звука) и добавить на свою страничку в конкурсе. Несомненно, посетители сайта, болельщики битвы смогут более полно оценить ваши задумки и старания.

В-третьих, вы можете добавить фото состояния вашего интерьера до ремонта. Контраст “до” и “после” всегда ярче иллюстрирует размах перемен! К тому же, такие фотографии очень мотивируют к обновлению, не правда ли? Впрочем, если вы не успели сфотографировать ваш старый интерьер до переделки или не хотите его вспоминать, как страшный сон, можете не добавлять. Эта опция в “Битве” – на усмотрение участника.

В-четвертых, по вашему желанию, профессиональный дизайнер интерьера Елена Илюшкина прокомментирует получившуюся работу. Каких штрихов добавить в комнату, чтобы интерьер “собрался”, какие цветовые акценты можно усилить или, возможно, на свежепоклеенных обоях просится декор, дизайнер это обязательно посоветует.

Победители “Битвы” определятся голосованием посетителей сайта, а также решением жюри, состоящего из представителей партнеров конкурса. В “Битве интерьеров” не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить свое пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и участники всех предыдущих “Битв” уже это доказали!

Призы конкурса:

I место – денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);

II место — возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия

Кроме этого, учреждена специальная номинация: «Битва фотообоев»:

I место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)

II место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется голосованием посетителей сайта)

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия



Победители предыдущей “Битвы интерьеров” уже получили заслуженные подарки, очередь за вами!

Подробнее на сайте: http://obnovi-oboi.ru/contest/k04/

Партнеры “Битвы интерьеров”:

Обойная фабрика “Палитра” и ее бренды “Home Color”, “PrestigeColor”, “АС Палитра”, “VOG”

Фабрика обоев и фотообоев «Divino Decor».

Информационный интернет-партнер — ВашГород.ру

Загляните в “Обнови обои” чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. “Обнови обои” – легко, ярко, для жизни!

Подробнее – на сайте: www.obnovi-oboi.ru, ВКонтакте, в Инстаграмм, в Facebook

Для справки: На сегодня под вывеской “Обнови обои” работают 3 магазина: салон-магазин на пр. Курако, 24, магазины на ул. Кирова, 7 и ул. Тольятти, 26. Бесплатная доставка, консультация дизайнера интерьера в торговых залах, система лояльности и работа под заказ – далеко не полный перечень услуг, которые оказывает компания. Покупатели, когда отзываются о магазинах “Обнови обои”, отмечают широчайший ассортимент, приемлемые цены, грамотность и доброжелательность продавцов-консультантов и дизайнеров.