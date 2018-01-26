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Новость от 01 февраля 2018

Ну дела: Олигарх из Кузбасса попал в «кремлёвский доклад» минфина США

Имена 210 россиян фигурируют в «кремлёвском докладе» минфина США. 

В этом списке оказались чиновники, бизнесмены, главы госкорпораций.

Есть в числе тех, против кого, возможно, введут санкции в ближайшем будущем и представитель Кемеровской области — уроженец Полысаева олигарх Олег Тиньков.

Ранее мы писали, как Тиньков рассказал о своём отношении к Путину.

Добавим, также в "кремлёвский доклад" попали Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Герман Греф, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Сергей Собянин и многие другие.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что доклад Минфина США — это безуспешная попытка повлиять на предстоящие выборы президента России.

novokuznetsk.su

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