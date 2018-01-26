Ну дела: Олигарх из Кузбасса попал в «кремлёвский доклад» минфина США

Имена 210 россиян фигурируют в «кремлёвском докладе» минфина США.

В этом списке оказались чиновники, бизнесмены, главы госкорпораций.

Есть в числе тех, против кого, возможно, введут санкции в ближайшем будущем и представитель Кемеровской области — уроженец Полысаева олигарх Олег Тиньков.

Ранее мы писали, как Тиньков рассказал о своём отношении к Путину.