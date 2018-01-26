Ну дела: Олигарх из Кузбасса попал в «кремлёвский доклад» минфина США

Имена 210 россиян фигурируют в «кремлёвском докладе» минфина США.
В этом списке оказались чиновники, бизнесмены, главы госкорпораций.
Есть в числе тех, против кого, возможно, введут санкции в ближайшем будущем и представитель Кемеровской области — уроженец Полысаева олигарх Олег Тиньков.
Ранее мы писали, как Тиньков рассказал о своём отношении к Путину.
Добавим, также в "кремлёвский доклад" попали Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Герман Греф, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Сергей Собянин и многие другие.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что доклад Минфина США — это безуспешная попытка повлиять на предстоящие выборы президента России.
novokuznetsk.su
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