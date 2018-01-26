Не оградил от давления: Путин извинился перед олимпийцами

Накануне президент Владимир Путин встретился с членами олимпийской сборной России на Играх в Пхенчхане, передает Интерфакс.

Он отметил, что сейчас настали трудные времена и попросил прощения за то, что не смог оградить олимпийцев от внешнего давления.

«Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия всегда будет поддерживать принципы честного спорта без допинга.

Напомним, многие россияне в этих неудачах обвиняют Виталия Мутко. Некоторые даже предлагали сослать его в Магадан.