Донбасс рулит: Судебные тяжбы с Щукиным вынудили его бывшего партнёра стать спонсором мятежных республик

Из-за обострений отношений Москвы и Вашингтона, Forbes провёл собственное расследование в отношении российских олигархов. Выяснилось, что одним из бизнесменов, зарабатывающих на конфликте в Донбассе, оказался кузбасский магнат Руслан Ростовцев.

Издание утверждает, что он занимается реэкспортом топлива из Донбасса.

«Аналитические центры Вашингтона выдвигают еще одного претендента на включение в санкционный список. Это Руслан Ростовцев, которому Министерство иностранных дел Донецкой республики недавно вручило награду за «действия, улучшающие ее имидж за границей», — сообщает издание.

По словам неких источников на Украине, кузбасский олигарх помогает выплачивать социальные пособия и пенсии в мятежных республиках. А замглавы администрации ДНР Игорь Мартынов открыто благодарит на своей странице в «Фейсбуке» Руслана Ростовцева и Константина Малофеева за яркие культурные мероприятия в республике.

Многие эксперты сходятся во мнении, что основной российский актив Ростовцева — шахты «Талдинская» и «Кыграйская» — сейчас дает небольшой доход, а скорее всего, генерирует убытки, передаёт Росбалт.

Дешёвый контрабандный уголь из Донбасса оказался очень кстати, ведь у олигарха Ростовцева начались финансовые проблемы из-за проигранных дел в России.

Напомним, с 2008 года он судится с новокузнецким олигархом Александром Щукиным, который сейчас находится под домашним арестом из-за скандального дела о вымогательстве акций разреза «Инской».

Изначально спор возник из-за 310 млн рублей. Судебные тяжбы длились долго и в итоге Руслан Ростовцев теперь обязан вернуть с процентами эту сумму и оплатить все судебные издержки. В общей сложности это почти 609,5 млн рублей.

А в 2016 году Окружной суд города Никосия (Кипр) арестовал активы бизнесмена на $113 млн, удовлетворив ещё одно требование его бывшего партнера по бизнесу. Щукин обвинил Ростовцева в присвоении компании. Речь идет о «Шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское». В 2008 году они приобрели шахту и стали её владельцами в равных долях. Но как утверждает бизнесмен Александр Щукин, его партнёр решил присвоить себе компанию и вывел её из-под владения другого законного акционера.