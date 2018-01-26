СМИ: Первый вице-губернатор Кузбасса подал в отставку

По информации СМИ, первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов подал в отставку. Он уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщает телеграмм-канал «Открытый Город», прошение будет подписано только после президентских выборов, то есть после 18 марта.

Авторы сообщения отмечают, что Владимир Чернов был замечен в скандале с шахтой Анжерская Южная.

Отметим, уже больше года идёт уголовное расследование в отношении нескольких заместителей губернатора и новокузнецкого бизнесмена Александра Щукина. Их подозревают в вымогательстве акций разреза «Инской»