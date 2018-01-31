Меньше десятка: В ЦИК рассказали, за кого будем голосовать

В последний день января закончился приём подписей от кандидатов в президенты. Потенциальных участников осталось всего восемь, уточняют в Центризбиркоме.

Передать документы и подписные листы в ЦИК успели самовыдвиженец Владимир Путин, глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, бизнес-омбудсмен Борис Титов (от Партии роста), сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Еще двое — директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин (от КПРФ) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский являются выдвиженцами парламентских партий и освобождены от сбора подписей, сообщает РБК.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта.