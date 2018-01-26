Обращение к новокузнечанам: Волонтёры «Лизы Алерт» просят о помощи

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обращаются к новокузнечанам с просьбой о помощи.

«Скоро, уже очень скоро начнется лесной сезон, а это значит, что волонтеры ПСО «Лиза Алерт» снова будут биться за жизни в лесу. Подготовка к поисковому сезону идет без остановки всю зиму. И сегодня мы хотим обратиться к Вам за помощью.

Для проведения поисковых мероприятий отряду жизненно необходима штабная радиостанция! Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» не принимает денежной помощи, не имеет расчетных счетов и электронных кошельков, но помочь нам может каждый, передав в дар нужное оборудование!

Кроме штабной радиостанции нам, как и всегда, нужны фонари, портативные радиостанции, навигаторы, бумага, скотч, и многое другое! Если у Вас есть желание и возможность, то мы будем рады любой помощи!

Помочь может каждый!

На все вопросы ответит Егор Кузьмин, руководитель ПСО «Лиза Алерт Новокузнецк».

+7 960 909-08-12»