Первая ласточка: в Кемерове банкротят муниципальное автобусное предприятие

В Кемерове банкротят одного из крупнейших перевозчиков города ОАО «Кемеровская транспортная компания».

Компания обслуживала около 30% всех автобусных перевозок в столице Кузбасса, а сейчас признана банкротом из-за долга в 79 млн рублей. В том числе почти 39 миллионов предприятие, по сути, задолжало своим работникам, которые теперь могут лишиться части пенсии, пишет VSE42.ru.

По пенсионному страхованию транспортники задолжали 29,547 миллиона рублей. 5,323 миллиона – за обязательное медицинское страхование. Плюс к этому пеня по ОМС составила 2,933 миллиона рублей.

Задолженность по налогам в 34,657 миллиона рублей.

Учредитель КТК — муниципалитет, представители которого заявляют, что никакого имущества у организации нет. Все автобусы принадлежат администрации, поэтому банкроту не с чем расплачиваться с кредиторами.

Сейчас муниципалитет создаёт новую компанию с таким же названием, только АО вместо ОАО по этому же адресу. Скорее всего, лот на маршруты, которые сегодня обслуживает КТК выиграет уже новое КТК.

Добавим, в Новокузнецке некоторое время назад ходили разговоры о скором банкротстве муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия и реорганизации его в ооошку, но пока всё остаётся без изменений.