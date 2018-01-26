Первая ласточка: в Кемерове банкротят муниципальное автобусное предприятие

В Кемерове банкротят одного из крупнейших перевозчиков города ОАО «Кемеровская транспортная компания».
Компания обслуживала около 30% всех автобусных перевозок в столице Кузбасса, а сейчас признана банкротом из-за долга в 79 млн рублей. В том числе почти 39 миллионов предприятие, по сути, задолжало своим работникам, которые теперь могут лишиться части пенсии, пишет VSE42.ru.
По пенсионному страхованию транспортники задолжали 29,547 миллиона рублей. 5,323 миллиона – за обязательное медицинское страхование. Плюс к этому пеня по ОМС составила 2,933 миллиона рублей.
Задолженность по налогам в 34,657 миллиона рублей.
Учредитель КТК — муниципалитет, представители которого заявляют, что никакого имущества у организации нет. Все автобусы принадлежат администрации, поэтому банкроту не с чем расплачиваться с кредиторами.
Сейчас муниципалитет создаёт новую компанию с таким же названием, только АО вместо ОАО по этому же адресу. Скорее всего, лот на маршруты, которые сегодня обслуживает КТК выиграет уже новое КТК.
Добавим, в Новокузнецке некоторое время назад ходили разговоры о скором банкротстве муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия и реорганизации его в ооошку, но пока всё остаётся без изменений.
novokuznetsk.su
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