Остаёмся в тени: Кто получает триллионы в конвертах

Россияне не торопятся выходить из тени. Многочисленные законопроекты, которые разработали в правительстве — потерпели фиаско. Россияне привыкли заниматься «кустарным» бизнесом и не уведомлять государство о своих доходах.
При этом ситуация усугубляется с каждым годом. За последние пять лет объем скрытых доходов увеличился почти в полтора раза, сообщает Газета.ру.
Только за три квартала 2017 года он вырос на 16%. Экономический кризис подталкивает предпринимателей к серым схемам и всё чаще предпочитают платить сотрудникам в конвертах и не оформлять их официально.
По информации Росстата, за девять месяцев в 2012 году россияне получили в общей сложности 5,3 трлн рублей, то за аналогичный период прошлого года показатель увеличился до 7,7 трлн рублей.
Рост к девяти месяцам 2016 года составил 16%. Объёмы серых зарплат и доходов увеличились с 6,7 трлн рублей до 7,7 трлн рублей. При этом в третьем квартале 2017 года показатель равнялся 2,7 трлн рублей, во втором - 2,6 трлн руб., в первом — 2,4 триллиона.
Стоит подчеркнуть, что согласно данным Росстата, зарплаты в официальном секторе России растут, но гораздо медленнее, чем в теневом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-сентябрь 2017 года к аналогичному периоду годом ранее выросла только на 6,7%. Реальная заработная плата увеличилась на 2,5%.
«Ухудшается экономическое положение малых предприятий, в микробизнесе. У них падает рентабельность. Реальные доходы населения падают, потребительский спрос стагнирует, а люди занимаются бытовыми услугами: чинят что-то, шьют, им надо как-то выживать. Даже мельчайший бизнес пытается ничего не платить для того, чтобы как-то сохраниться на плаву. Это будет происходить, и ничего не сделаешь», - высказал свое мнение Евгений Гонтмахер, профессор Высшей Школы экономики.
novokuznetsk.su
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