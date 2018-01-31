Остаёмся в тени: Кто получает триллионы в конвертах

Россияне не торопятся выходить из тени. Многочисленные законопроекты, которые разработали в правительстве — потерпели фиаско. Россияне привыкли заниматься «кустарным» бизнесом и не уведомлять государство о своих доходах.

При этом ситуация усугубляется с каждым годом. За последние пять лет объем скрытых доходов увеличился почти в полтора раза, сообщает Газета.ру.

Только за три квартала 2017 года он вырос на 16%. Экономический кризис подталкивает предпринимателей к серым схемам и всё чаще предпочитают платить сотрудникам в конвертах и не оформлять их официально.