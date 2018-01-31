Пострадают потребители: В России поменяют систему оплаты за тепло

Представители Минстроя РФ планируют изменить систему оплаты за тепло и наделить собственников квартир в многоэтажных домах самим выбирать способ оплаты отопления.
На бумаге законопроект выглядит очень удобным – потребителям разрешат платить за отопление исключительно по показателям внутриквартирного счетчика, чтобы снизить расходы. Но в реальности пострадают рядовые россияне.
Сейчас мы платим сумму, рассчитанную из показателей индивидуального счетчика при условии, что такие стоят в каждой квартире здания. В конце каждого месяца происходит перерасчет тарифа, и чаще не в пользу потребителя, с учетом того, что «накрутил» общедомовой прибор учета тепла.
Но если мы перейдём на новую схему оплаты за тепло, то установка внутриквартирного счётчика будет невозможна в типовых домах прошлых десятилетий. При этом существует риск сбоя всей системы теплоналадки, передаёт Московский комсомолец.
«Предположим, хозяин квартиры установил энергосберегающие окна, или у него система «теплый пол», либо он редко появляется дома и перекрыл батареи. Регулируя количество тепла и потребляя его меньше, по счетчику он в конце месяца все равно получает перерасчет по среднему потреблению в доме или нормативу», — рассказывает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.
Минстрой хочет поменять ситуацию, чтобы стимулировать людей к экономии. И дать право гражданам платить только исходя из индивидуального потребления плюс за обогрев мест общего пользования. Действительно, таким образом можно снизить платеж на несколько тысяч рублей в месяц, но только если речь о домах постройки XXI века, а никак не прошлых десятилетий.
«Разводка теплоснабжения в старых постройках не предусматривала индивидуальный вход тепла в квартиру, оно может идти по нескольким стоякам в разных комнатах. А с 2012 года в новых домах застройщик обязан устанавливать индивидуальные приборы учета. Так что речь идет прежде всего о новостройках, где разводка теплоснабжения имеет один вход в квартиру», — пояснил Гойхман.
При таком раскладе произойдет ущемление граждан, живущих в домах старой постройки, ведь жители новых платить будут меньше, продолжает руководитель департамента «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.
«Конечно, это ущемление больше происходит в голове у тех, кто проживает в старом жилом фонде, им никто не запрещает перейти в новый фонд, но возникает логичный вопрос: за чей счет? К сожалению, около 85% населения не имеют возможности купить новое качественное жилье, поэтому вопрос со счетчиками нужно решать параллельно с обновлением жилья, не раньше», — полагает специалист.
novokuznetsk.su
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