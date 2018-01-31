Пострадают потребители: В России поменяют систему оплаты за тепло

Представители Минстроя РФ планируют изменить систему оплаты за тепло и наделить собственников квартир в многоэтажных домах самим выбирать способ оплаты отопления.

На бумаге законопроект выглядит очень удобным – потребителям разрешат платить за отопление исключительно по показателям внутриквартирного счетчика, чтобы снизить расходы. Но в реальности пострадают рядовые россияне.

Сейчас мы платим сумму, рассчитанную из показателей индивидуального счетчика при условии, что такие стоят в каждой квартире здания. В конце каждого месяца происходит перерасчет тарифа, и чаще не в пользу потребителя, с учетом того, что «накрутил» общедомовой прибор учета тепла.

Но если мы перейдём на новую схему оплаты за тепло, то установка внутриквартирного счётчика будет невозможна в типовых домах прошлых десятилетий. При этом существует риск сбоя всей системы теплоналадки, передаёт Московский комсомолец.