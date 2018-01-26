Схватка мэров: За кресло первого зама Тулеева началась борьба — источник

На прошлой неделе стало известно, что первый вице-гебернатор Кузбасса Владимир Чернов написал заявление об уходе.

Причиной телеграм-канал «Открытый город» назвал вероятную причастность Чернова к скандалу с шахтой Анжерская Южная. Сейчас по предприятию возбуждено три уголовных дела.

Заявление Чернова пока не приняли, поскольку властям не нужны никакие скандалы накануне президентских выборов.

Но по разной информации активный поиск преемников Чернова уже начался. В первую очередь смотрят на нынешних замгубернатора, но и у глав территорий есть все шансы стать первым после Тулеева.

В числе наиболее вероятных кандидатур рассматриваются главы Кемерова и Новокузнецка. При этом и Илья Середюк, и Сергей Кузнецов, вроде как, готовы вернуться на работу в областную администрацию.

У мэра Новокузнецка срок истекает нынешней осенью, поэтому дополнительными расходами для бюджета (если, конечно, кто и задумывался о них) это не грозит, а вот Середюку до конца срока ещё долго. Но пока, по данным источника SU, ситуация складывается в пользу кемеровского главы — он попросту физически ближе и может оперативнее прибывать в областную администрацию.

Определённо, в ближайшие полтора месяца нас ждёт относительная тишина в политической сфере Кузбасса, но после 18 марта в регионе может начаться серьёзная встряска.