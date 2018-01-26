Время новаторов: Кузнецов объявил начало нового этапа предпринимательской культуры Новокузнецка

Глава Новокузнецка в лаунж зоне гостиницы Park Inn встретился с предпринимателями.
Встречи Сергея Кузнецова с представителями бизнеса теперь стали еженедельными. По мнению мэра, в Новокузнецке сегодня начинается новый этап развития городской предпринимательской культуры и взаимодействия бизнеса и власти.
«У каждого из нас немало интересных идей и замыслов – при определенной поддержке все это может стать успешно реализованным проектом и даже большим делом. Готовы обсуждать самые невероятные предложения! Наша задача – выявить потенциал на уровне бизнес-задумок, помочь продвинуть реализацию классной, новаторской идеи, при условии, конечно, если в ней есть рациональное экономическое зерно», — приводит слова мэра пресс-служба администрации Новокузнецка.
Накануне около полутора десятка человек пришли на личный разговор с главой города. Бизнес-идеи касались вопросов реализации туристического отдыха, открытия объектов социальных услуг, организации системы «электронный город», строительства перерабатывающего предприятия и ряда других. В ходе двухчасовой встречи с предпринимателями были обсуждены пути получения возможного финансирования на реализацию своего проекта, вопросы аренды земельного участка, получения возможных налоговых льгот.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники