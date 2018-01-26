Зимой всё сложнее: Кузнецов рассказал, почему смог так часто накрывает Новокузнецк

В эфире программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов рассказал об экологической ситуации в Новокузнецке. Он подчеркнул, что горожане сталкиваются с типичными проблемами индустриального города.

«Но в экологии Новокузнецка есть проблески. Нужно работать всем сообща. Вот вчера у нас опять ветра не стало и нас накрыло смогом. Зимой при низких температурах есть эта проблема. Летом её нет. Смог образуется при понижении температуры и безветрии. Все котельные, все предприятия, да и частный сектор они наносят вред экологии, поэтому мы объявляем НМУ и переходим на щадящий режим работы. Губернатор вдобавок поставил предел по добыче угля, он поставил задачу перед мэрами, чтобы мы контролировали ситуацию с разрезами, чтобы угольщики занимались рекультивацией земель. Это повестка номер один для нас», — рассказал глава Новокузнецка.

Ранее городские власти обвинили автотранспорт и частный сектор в усложнении экологической ситуации в городе.