Лучший управленец: Новокузнечанин вышел в финал «Лидеры России»

В России продолжается конкурс «Лидеры России», главная цель которого найти лучших управленцев страны. Президент Владимир Путин отмечал, что следит за ходом конкурса.
В финал попали 300 сильнейших конкурсантов по федеральным округам, среди них есть и новокузнечанин Павел Гредзен (сотрудник ГК ТАЛТЭК).
Теперь нашему земляку нужно достойно представить наш регион в финальном этапе, который пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля и соберёт лучших управленцев, представивших свои проекты.
По итогам конкурса «Лидеры России» выберут 100 самых лучших проектов.
«К участию в конкурсе меня подтолкнуло желание сравнить себя с другими, а также – возможность расширить круг знакомств. Такая эмоциональная встряска положительно сказалась на мне. Кроме того, выход в финал неплохо укрепил самооценку. Конкурс проводится на очень высоком уровне, всем участникам дается весьма подробная оценка их компетенций с рекомендациями по развитию», – делился своими впечатлениями о конкурсе Павел Гредзен.
novokuznetsk.su
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