Лучший управленец: Новокузнечанин вышел в финал «Лидеры России»

В России продолжается конкурс «Лидеры России», главная цель которого найти лучших управленцев страны. Президент Владимир Путин отмечал, что следит за ходом конкурса.

В финал попали 300 сильнейших конкурсантов по федеральным округам, среди них есть и новокузнечанин Павел Гредзен (сотрудник ГК ТАЛТЭК).

Теперь нашему земляку нужно достойно представить наш регион в финальном этапе, который пройдёт в Сочи с 6 по 11 февраля и соберёт лучших управленцев, представивших свои проекты.

По итогам конкурса «Лидеры России» выберут 100 самых лучших проектов.