Это позор: Новокузнечанка пожаловалась Кузнецову на главу района

В минувший четверг в эфире программы «Утро с мэром», новокузнечанка пожаловалась на главу Заводского района Алексея Ермолаева.

«Кто нам дал такого главу Заводского района? Откуда вы его выкопали? Это вообще позор! Уже два года никто не ходит в снежный городок. Ни одной фигуры. В этом году льда достаточно. Площадь не чищена. Ни дети, никто туда не ходит. Горки деревянные поставили, а мы одежду только порвали. Кто должен чистить проходные дорожки между домами? Ещё, Сергей Николаевич, сядьте на машину или автобус и покатайтесь по 35 маршруту. Там дорожку одну ни разу не чистили за зиму. Старики падают! Это вообще ужас! А вдоль дорог стоят сухие деревья, их ветки валятся на дорогу. У нас глава никто и никак его не зовут! Меня возмутила эта позорная ёлка!» — эмоционально пожаловалась новокузнечанка Татьяна Сергеевна.