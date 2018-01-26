Просто ходят и побираются: Кузнецов рассказал, почему в Новокузнецке стали такие унылые снежные городки

В эфире программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов рассказал, почему в Новокузнецке снежные городки и ёлки стали не такие красочные.
«В чём проблема, и это касается всех наших ёлок, во всех районах. Я перестал выделять на это деньги напрямую из бюджета. А почему перестал выделять?
Потому что некие нигилисты там два-три года назад не одобрили, что мэр выделяет большую часть средств на строительство снежных городков, ёлок и иллюминации. Сейчас это не одобряется жителями определёнными. Они критикуют, что у нас разрушены дороги и нет детских садов, а мы на праздники тратим деньги на торжественное оформление площадей, на ёлки, игрушки, иллюминацию и салюты. Поэтому мы этот вопрос сняли и теперь из бюджета даём мизер.
А главы просто ходят и побираются, общаются с бизнесом. Где-то бесплатно, где-то за услугу, где-то сами что-то делают», — признался мэр.
Он предложил этот вопрос выставить на всеобщее обсуждение и узнать у горожан, какие должны быть эти горки и снежные городки.
А вот как этот вопрос решён в Новосибирске — на набережной Оби частники построили ледовый городок, в котором создали настоящую сказочную атмосферу. Вход, конечно, платный.
novokuznetsk.su
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