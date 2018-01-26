Пусть ФАС смотрит: Путин рассказал о возможности снижения цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешней ситуации есть возможность снизить цены на бензин.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счёт с главой ведомства», — сказал он.

Глава государства также отметил, что установившиеся в настоящий момент цены связаны со стоимостью нефти. При этом данный показатель не является основным.

«Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил Путин.

Данное заявление он сделал во время общения с рабочими завода «Ростсельмаш».