Потеплело в квартире до 13 градусов: Кузнецов рассказал, как администрация реагирует на жалобы новокузнечан

В эфире программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о работе администрации. Глава города подчеркнул, что они и его команда реагируют на все поступающие жалобы.

«Мы не просто так веселимся в эфире. Мы работаем. К любой жалобе я отношусь с благодарностью. Потому-то я понимаю, что есть слабые места. У нас есть целая система контроля исполнения моих поручений. Вот было обращение с Глинки,7 кв. 34. Женщина жаловалась, что холодно дома – в квартире всего 9 градусов тепла. Это вызывающе, ведь так уже четыре года продолжается. Туда выехали и был обход. Мне докладывают, что температура теперь уже нормальная», — рассказал мэр.

Он решил в прямом эфире позвонить новокузнечанке и проверить информацию. Выяснилось, что в квартире потеплело, но всего до 13 градусов.