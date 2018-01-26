Идём в Гоголевку: Новокузнечане отметят день чекиста

В день Влюблённых в библиотеке им. Гоголя новокузнечане смогут отметить день чекиста.

Горожане смогут поговорить с несколькими полковниками в отставке. Они расскажут о работе управления ФСБ, о биографии чекистов, в которых отражается история кузбасских спецслужб со всеми ее славными и трагическими событиями.

«Являясь ровесником самой области, коллектив Управления ФСБ РФ Кузбасса всё время существования плодотворно служит России. На встрече В. В. Онищенко, полковник в отставке, озвучит работу ветеранской организации по воссозданию исторической летописи Управления», — приглашают организаторы.

Гостей ждут 14 февраля в библиотеке в 14 часов.