Ненадолго: Гражданам пообещали рекордный рост зарплат

В 2018-м россиян ждет максимальный за последние четыре года рост реальных зарплат с учетом инфляции, прогнозируют в Минэкономразвития (МЭР).

Рекордный прирост должен проявиться уже по итогам января. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в конце 2017-го реальная зарплата граждан превысила среднемесячный уровень докризисного 2012 года уже на 3,4%. Но, судя по всему, радость будет недолгой. В целом доходы населения все еще падают. И как следует из прогноза МЭР, после 2018-го годовой рост реальных зарплат замедлится втрое.

Заработная плата – основной источник доходов большинства россиян – демонстрирует непрерывный рост с середины 2016 года, указывают в Минэкономразвития. По предварительным данным Росстата, рост реальных зарплат в 2017-м ускорился до 3,4%. Как пояснили в пресс-службе МЭР, это произошло «в том числе благодаря снижению инфляции до рекордного уровня и повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в конце года».

«По оценкам Минэкономразвития, сезонно сглаженный индекс реальных зарплат превысит предыдущий максимум 2014 года уже по итогам января», – добавили в ведомстве Максима Орешкина.

Второй по значимости источник доходов у населения РФ – пенсии, напоминают в МЭР. Реальный размер пенсий по итогам января–ноября 2017-го увеличился на 3,7% по отношению к тому же периоду 2016-го.

«Таким образом, рост экономики в 2017 году сопровождался увеличением благосостояния населения, которое нашло отражение в позитивной динамике показателей потребительской активности», – добавили в Минэкономразвития.

Кроме того, экономисты ожидают в год выборов значительной зарплатной подпитки бюджетников. При этом коммерческие предприятия могут проиндексировать зарплаты в размере рекордно низкой инфляции за 2017 год, говорит доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова.

Если исключить из разговора бюджетников, то, как замечает научный сотрудник Института социального анализа Академии при президенте (РАНХиГС) Виктор Ляшок, повышение будет зависеть в целом от экономического роста, от успехов конкретных секторов и даже предприятий, которые в случае позитивных тенденций могут увеличить бонусы для работников.

Между тем, как сообщил в начале недели министр труда Максим Топилин, «повышением оплаты труда только в бюджетном секторе государство не сможет реализовать вопрос роста доходов населения».

Именно поэтому на самом высоком уровне было решено повысить с 1 мая 2018-го минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. По словам министра, «это серьезный вклад в то, чтобы доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась»: с 13–14% до 10–11%.