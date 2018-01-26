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Новость от 02 февраля 2018

Национальное достояние: Глава совета директоров «Газпрома» продал все свои акции

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все принадлежавшие ему последние полгода акции, заработав на их росте, пишет «Интерфакс».

Компания сообщила, что инсайдер 25 января сократил свой пакет с 0,0007611037% до 0%.

Этот пакет был приобретен Зубковым 8 и 9 июня 2017 года, ранее сообщила компания.

Исходя из котировок акции "Газпрома", покупка акций обошлась ему примерно в 21,5 млн рублей, а от продажи он выручил 27 млн рублей. Таким образом, инвестор зафиксировал разницу в цене пакета в 5,5 млн рублей.

novokuznetsk.su

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