Чтоб не безобразничали: ЦБ предложил увеличить штрафы проводящим сомнительные операции банкам

Центробанк РФ обсудил с Росинфомониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций, пишут «Известия».

Сумма может быть увеличина в десятки раз.

ЦБ предлагает внедрить уполномоченных представителей в банки с активами более 50 млрд рублей или вкладами более 10 млрд рублей, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка РКБ.

Напомним, в Новокузнецке лицензию НМБ Центробанк отозвал в начале 2014 года