Всё законно: Суд отказался восстанавливать Лукашевича в должности главврача

Центральный районный суд Кемерова отказал Георгию Лукашевичу в иске о признании незаконным его увольнения и восстановлении его на работе. Ответчиком являлся областной департамент здравоохранения, пишет ВашГород.ру.
Ранее отстранить Лукашевича потребовал Аман Тулеев на одном из рабочих совещаний, по его словам, число жалоб на горбольницу постоянно росло.
Сотрудники больницы всеми силами пытались отстоять руководителя, но всё-таки пришлось попрощаться.
По информации пресс-службы коллегии адвокатов Регионсервис, департамент 7 ноября уведомил Георгия Лукашевича о прекращении полномочий. Ведомство сослалось на новые поправки в Трудовом кодексе, которые позволяют работать на аналогичной должности до 65 лет, в исключительных случаях рубеж мог быть увеличен до 70 лет.
Отметим, что Лукашевичу на момент увольнения было 72 года. На должности главврача он проработал с 1983 года.
В суде все доводы бывшего руководителя новокузнецкой больницы сводились исключительно к усеченному толкованию новых поправок. По мнению самого Лукашевича, он должен работать на должности до 1 октября 2020 года по трудовому договору, заключённому с ним ранее.
Суд признал увольнение законным и отказал в восстановлении, также было отказано и в возмещении морального вреда.
novokuznetsk.su
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