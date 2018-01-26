Всё законно: Суд отказался восстанавливать Лукашевича в должности главврача

Центральный районный суд Кемерова отказал Георгию Лукашевичу в иске о признании незаконным его увольнения и восстановлении его на работе. Ответчиком являлся областной департамент здравоохранения, пишет ВашГород.ру.

Ранее отстранить Лукашевича потребовал Аман Тулеев на одном из рабочих совещаний, по его словам, число жалоб на горбольницу постоянно росло.

Сотрудники больницы всеми силами пытались отстоять руководителя, но всё-таки пришлось попрощаться.