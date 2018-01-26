Больше 150 тысяч: Специалисты рассказали о самых дорогих вакансиях в Кузбассе

Аналитики HeadHunter проанализировали рынок труда по итогам января 2018 года. При средней зарплате в Кемерове в 28 тысяч рублей, есть вакансии с обещанными зарплатами от 150 тысяч рублей.

Чуть меньше предлагают заместителю директора по производству ОФ в компании «Колмар» — зарплата от 130 тысяч рублей.

Более 120 тысяч рублей обещают платить сервисному инженеру, директору филиала «Biglion» и бренд шефу в АО Сибирский деловой союз, Холдинговая компания (АО ХК СДС).